Brady, ex Juve: “Bello vedere il Napoli così in alto”

Liam Brady, ex calciatore della Juventus, è intervenuto sulla Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole: “Capisco il club, ha un progetto per una nuova squadra e non credo sia stata ingiusta con lui. Ai miei tempi invece… Comunque se capitasse un rigore Dybala dovrebbe accettare di batterlo, calciarlo e segnarlo. Faccia vedere che è un campione e un professionista. Juventus e Inter sono squadre forti, ma mi sembra che il Milan ora abbia il 50% di possibilità di vincere lo scudetto. Più di tutte. Però mi fa piacere vedere il Napoli là davanti e non date i bianconeri per battuti perché se gli altri non reggono la pressione, loro ci sono”.