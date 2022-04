Angelozzi, ds Frosinone: “Zerbin è davvero forte, complimenti al Napoli”

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, ha rilasciato una intervista ai microfoni di ‘Sky’, in cui si dice fiducioso per la conclusione del campionato da parte della squadra ciociara. Ha poi parlato di Gatti, centrale di difesa ceduto alla Juventus a gennaio ma a Frosinone in prestito fino a fine stagione: “Federico è un giocatore forte, io lo vedo in Nazionale nel giro di poco tempo. Alla Juve partirà in sordina e poi si conquisterà il suo spazio, ha tutto per diventare un top”. Chiosa finale su Zerbin, attualmente al Frosinone ma di proprietà del Napoli: “Zerbin è un ragazzo di grande prospettiva, faccio i complimenti al Napoli perché si ritrova un giocatore forte”.