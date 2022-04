Allegri: “L’Inter con Napoli e Milan è candidata a vincere lo scudetto”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby d’Italia con l’Inter, e tra le altre cose ha sottolineato anche il suo pensiero sulla corsa scudetto. “Quando ci sono queste partite come il derby d’Italia, è difficile dire la favorita. L’Inter con Napoli e Milan è candidata a vincere lo scudetto. Per noi domani sarà una grande serata, servirà una grande prestazione contro i campioni d’Italia. Dobbiamo consolidare il quarto posto e continuare il percorso, cercando di battere i campioni d’Italia. Abbiamo pareggiato in campionato, perso in Supercoppa… magari domani tocca a noi”.