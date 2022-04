WOMEN CHAMPIONS – Lyon-Juventus 3-1, le bianconere escono a testa alta

Ieri sera si è giocato in Francia, la gara di ritorno della Women Champions tra il Lyon e la Juventus, valevole per i quarti di finale. La gara si sblocca verso la mezz’ora con il colpo di testa di Hegerberg. Le transalpine dopo due minuti raddoppiano con lo stacco di testa in tuffo di Malard, non bene in questo caso Lezzerini. Nella ripresa arriva la terza rete su splendida giocata personale di Macario che supera Sara Gama e batte Payroud-Maignin. Nel finale di gara non basta il colpo di testa di Staskova su azione da calcio d’angolo. Una sconfitta che non cambia lo splendido percorso europeo della Juventus che esce a testa alta. A fine gara le parole del d.s. Braghin e il coach Montemurro.

Stefano Braghin (d.s. Juventus): «Non abbiamo niente da recriminare, anche se dispiace, per il modo in cui è maturato il risultato. Ha vinto la squadra più forte, sulle due partite va riconosciuto. Ma alla nostra squadra va un grande onore, perché le ragazze hanno dato tutto e più di quello che avevano e avrebbero meritato un altro premio. Avrei preferito in alcuni episodi una gestione diversa, ma sono orgoglioso: ho visto la squadra più forte del mondo perdere tempo contro una che fino a cinque anni fa non esisteva. Alle ragazze dico che sono fortissime e che questa è la strada giusta: abbiamo vissuto un’eccezione che deve diventare regola».