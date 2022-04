Ultime Atalanta – Boga falso nueve contro il Napoli

Il calcio spesso crea delle situazioni curiose, compreso le questioni inerenti al mercato. Ad esempio Jeremie Boga che nella sessione invernale era in competizione tra Napoli e Atalanta, alla fine l’ha spuntata la società orobica spendendo 22 milioni dal Sassuolo. L’esterno nativo di Marsiglia è già risultato decisivo nel successo sul campo del Bayer Leverkusen con il gol oltre il minuto 90. Prima della sosta non aveva giocato a Bologna per problemi muscolari, mentre questa settimana ha recuperato e si sta allenando in gruppo. Il tecnico degli orobici Gasperini, come riporta il Corriere dello Sport, lo manderà in campo contro gli azzurri dal primo minuto, nel ruolo di falso nueve, vista l’assenza per infortunio di Zapata e solo oggi rientrerà Muriel dagli impegni con la Colombia. Per Boga sarà una sfida davvero particolare e vorrebbe essere decisivo come in Europa League, del resto ha un’eredità non da poco, ovvero sostituire il “Papu” Gomez, un idolo a Bergamo.

La Redazione