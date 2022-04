Ulivieri, presidente AIAC: “Big match di A del weekend? Un bel problema”

Renzo Ulivieri, presidente AIAC, presente al Museo del Calcio di Coverciano, ha dichiarato: “Il calcio italiano deve ripartire dai cambiamenti che abbiamo messo in atto in questo anno. L’Italia ha difficoltà nella gestione delle vittorie, ma siamo un popolo che dalle sconfitte riparte sempre bene. Il numero degli stranieri nel calcio è un problema anche se non bisogna esagerare: il nostro mondo ha bisogno di idee nuove, quindi dobbiamo cambiare solo qualcosa. Big match di A del weekend? Un bel problema: io credo che l’Inter sia in ripresa. Decifrare Atalanta-Napoli è difficile perché dipende da come sta l’Atalanta”.