SORTEGGI MONDIALI QATAR 2022 – Nella fase a gironi primo scontro tra due azzurri

Questo pomeriggio in Qatar si sono svolti i sorteggi per i mondiali che inizieranno il 21 Novembre. C’era grande attesa e sicuramente non mancano le sfide dal grande fascino. Su tutte Spagna-Germania nel gruppo E ma anche Brasile-Svizzera. Koulibaly è nel gruppo A assieme a Qatar, Ecuador e Olanda. Non bene invece il Camerun, mentre ci sarà il derby azzurro tra la Polonia di Zielinski e il Messico di Lozano.

Gruppo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda.

Gruppo B: Inghilterra, Iran, USA, playoff (Scozia-Ucraina o Galles).

Gruppo C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia.

Gruppo D: Francia, playoff (Australia-Emirati Arabi o Perù), Danimarca, Tunisia.



Gruppo E: Spagna, playoff: (Costa Rica-Nuova Zelanda), Germania, Giappone.

Gruppo F: Belgio, Canada, Marocco, Croazia.

Gruppo G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun.



Gruppo H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud.

La Redazione