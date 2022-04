Sarri: “Consiglio ad Immobile di lasciare la nazionale, è un caprio espiatorio”

Maurizio Sarri difende Ciro Immobile e, pur senza mai dirlo esplicitamente, fa intuire che gli avrebbe consigliato in questi giorni di lasciare la Nazionale. “Ci ho parlato subito dicendogli quello che penso, sta diventando il capro espiatorio di una situazione… Non deve prendersela più di tanto, sa benissimo cosa c’è dietro. Ma io in questo ambiente lo vedo subito partecipativo, reattivo, non sono preoccupato”.

Il tipo di scelta che gli ha consigliato è lasciare la Nazionale?

“Io farei un tipo di scelta che è inutile che te la dico perché è la mia, quella che conta è quella di Immobile”.

