Politano, dall’Italia all’Atalanta per dimenticare la delusione Mondiale

Dal sogno Mondiale a quello Scudetto: due settimane intense quelle di Matteo Politano, che ha fatto in tempo a tornare in Nazionale solo per veder sfumare la qualificazione in Qatar senza poter nemmeno giocare. Tornato a Castel Volturno dopo l’eliminazione con la Macedonia del Nord con Insigne a causa di alcuni problemi fisici, è riuscito a recuperare a pieno e sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la trasferta di Bergamo. Probabilmente sarà lui a completare il tridente leggero con Insigne e Mertens, considerando che Lozano tornerà solo domani dopo tre gare qualificazioni con il Messico. Ecco, quindi, che toccherà a lui per dimenticare non solo la delusione con la nazionale italiana, ma per continuare a sognare lo Scudetto e ritrovare una condizione atletica che latita ultimamente come i suoi gol (appena 1 in campionato): tenuta fisica e gol, questo vorrà da lui Spalletti.

Fonte: Corriere dello Sport