Napoli, per Bremer c’è la fila: acquisto possibile in caso di Champions

Bremer potrebbe salutare in estate Torino insieme ad Andrea Belotti: sul difensore brasiliano ci sono gli occhi di mezza Serie A, con molte squadre di vertice pronte a investire una cifra considerevole per acquistarlo. Come riporta La Stampa le ultime partite da giocare saranno fondamentali per permettere a entrambi i giocatori di schiarirsi le idee, con Juric che non rinuncerà a farli giocare e pretendere il massimo da entrambi. Per Belotti la scelta sarà tra rinnovo o addio, con il Milan che attende un segnale per affondare il colpo; Bremer, invece, ha una promessa con la società: partenza in caso di chiamata di un club che giocherà la Champions League. Le prestazioni dell’ultima stagione hanno fatto salire il prezzo del difensore tra i 30-40 milioni.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com