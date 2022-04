Napoli-Koulibaly, un fattore farà la differenza per il rinnovo

In casa Napoli si è divisi, tra il campo dove domenica si andrà a far visita all’Atalanta al “Gewiss Stadium” e il mercato. Un tema su tutti, la questione rinnovi, compreso Kalidou Koulibaly. Il 2022 del difensore senegalese è davvero confortante, vincitore della Coppa d’Africa e qualificato ai mondiali in Qatar. Con il club si parlerà e si cercherà di trovare la quadra. Un fattore potrebbe fare la differenza, non quello economico, ma la progettualità e le ambizioni che dovranno combaciare. Lo riportano le pagine interne della Gazzetta dello Sport.

La Redazione