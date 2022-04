Napoli/Fiorentina: da oggi vendita libera del tagliandi, prezzi popolari

I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Fiorentina, che si disputerà il 10 aprile 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli posti in vendita a partire da oggi senza vincoli.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 50,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 40,00

Distinti anello inferiore € 30,00

Curve anello superiore € 25,00

Curve anello inferiore € 15,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Dalle ore 12 di venerdì 1° aprile, proseguirà la vendita online solo ed esclusivamente per i possessori di fidelity card “FAN STADIUM CARD”. Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo 4 tagliandi, con 4 fidelity. L’acquisto avverrà con il caricamento del titolo digitale sulla fidelity card oppure con il riconoscimento della fidelity e la stampa del biglietto in pdf ([email protected]).

Questo il link: https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215

In questo periodo di vendita, sarà possibile acquistare i tagliandi anche presso tutti punti Ticketone. I titoli potranno essere caricati digitalmente sulla propria fidelity oppure, solo in alcuni punti vendita, stampati su supporto termico (biglietto cartaceo tradizionale) e, quindi, senza obbligo di fidelity.

Solo in questa seconda fase di vendita saranno attive le promozioni per i diversamente abili, per la tribuna young e per la tribuna family

In nessuna fase di vendita sarà consentito il cambio utilizzatore.

In attesa delle indicazioni da parte delle Autorità competenti, la vendita è vietata ai residenti in Toscana, eccetto per i possessori della fidelity card SSC Napoli “FAN STADIUM CARD”.

Acquisto con caricamento del titolo digitale sulla propria fidelity card.

Questa modalità di vendita prevede che il titolo di accesso venga associato alla fidelity card che dovrà essere utilizzata sia per inserire il numero identificativo al momento dell’acquisto, sia per l’accesso ai tornelli dello stadio tramite la lettura del codice a barre.

Il posto assegnato allo stadio sarà indicato sul documento segnaposto la cui stampa, è disponibile al seguente link:

https://sport.ticketone.it/post-order

Il documento segnaposto deve essere obbligatoriamente stampato e presentato ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio, ma il documento segnaposto, da solo, non rappresenta titolo d’accesso valido per l’ingresso.

Infatti per accedere allo stadio, è indispensabile portare con sé la propria fidelity card, il documento segnaposto ed un documento di riconoscimento.

Si ricorda che l’accesso allo Stadio è consentito esclusivamente agli spettatori muniti di una Certificazione verde Covid-19 così come da disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022; tale previsione non si applica ai minori di anni 12, nonché ai soggetti in possesso di idonea certificazione medica di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Al seguente link è possibile consultare le modalità di acquisizione delle certificazioni verdi.

Per le esenzioni dall’obbligo di certificato verde, è possibile consultare il sito: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#esenzioni

Il Green Pass base si ottiene con l’avvenuta vaccinazione, la guarigione, un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.

Il QR-code relativo al Green Pass base, in formato cartaceo o digitale, dovrà essere mostrato per le opportune verifiche al personale presente ai varchi di accesso allo Stadio, unitamente ad un valido documento d’identità. E’ opportuno che gli spettatori, prima di mettersi in fila, preparino la certificazione richiesta per agevolare la verifica da parte del personale preposto.

La SSC Napoli potrà legittimamente impedire l’accesso allo Stadio agli spettatori che non siano in grado di produrre il Green Pass base, senza incorrere in alcuna responsabilità per eventuali rimborsi, indennizzi o altri risarcimenti.

L’accesso allo Stadio dovrà avvenire in maniera ordinata, nel rispetto delle istruzioni impartite dalla SSC Napoli tramite il proprio personale, al fine di evitare assembramenti.

Non sarà consentito l’accesso allo Stadio, malgrado il possesso del Green Pass base, in caso di temperatura corporea pari o superiore a 37,5 °C. Saranno messi a disposizione degli spettatori gel disinfettanti per l’igiene delle mani.

Gli spettatori dovranno indossare correttamente la mascherina per tutta la durata dell’evento. All’interno dello Stadio è fatto obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2, di mantenere il distanziamento di sicurezza e, in ogni caso, di occupare solamente il posto a sedere assegnato a ciascuno spettatore, riportato sul biglietto.

Al termine della gara, al fine di non creare assembramenti, il deflusso sarà contingentato e regolato dal personale di sicurezza. Pertanto, si invita il pubblico a restare al proprio posto ed attendere le indicazioni degli steward per l’uscita.

La non osservanza dei protocolli può comportare sanzioni da parte delle autorità competenti.

La SSC Napoli ricorda infine ai propri tifosi di prendere visione e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di cui al Regolamento d’uso dello Stadio e al Codice di Condotta.

Fonte: SSC Napoli