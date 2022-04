Napoli e l’impegnativa trasferta a Bergamo: perché sarebbero tre punti d’oro

Una volta smaltita, anche se solo parzialmente purtroppo, la grande delusione derivante dal fatto che non vedremo nemmeno ai prossimi mondiali la Nazionale italiana, eliminata per mano della Macedonia in una semifinale playoff dal clima decisamente surreale, è tempo di tornare a pensare alla Serie A.

La corsa scudetto sta per entrare nella sua fase più decisiva. Da questo momento in avanti non sono più ammessi passi falsi e ogni punto lasciato per strada brucerà in maniera terribile. Ecco spiegato il motivo per cui il big match che vede il Napoli impegnato sul campo dell’Atalanta potrà dire ancora qualcosa in più sulla capacità degli azzurri di tener testa alle avversarie fino alla fine nella lotta per il tricolore.

Il pronostico di Abel Balbo

Proprio in vista del big match che andrà in scena al Gewiss Stadium, ecco che ai microfoni del blog sportivo L’insider, un ex bomber che ha fatto tantissimi gol nel campionato italiano tra la fine degli anni Ottanta e tutta la decade degli anni Novanta, ovvero Abel Balbo, ha espresso il suo pronostico sulla sfida tra Atalanta e Napoli.

I punti in palio sono molto pesanti per entrambe le compagini, ma forse hanno un peso specifico maggiore per il Napoli, visto che l’Atalanta ormai non sembra più in grado di riprendere la Juve per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

L’ex attaccante argentino che ha militato, tra le altre, nella Roma e nella Fiorentina, ha indicato il Napoli come grande favorita del match di Bergamo, dato che i partenopei si trovano in un momento di forma migliore e anche collettivo hanno una rosa senz’altro di maggiore qualità. Non solo, visto che Spalletti e i suoi ragazzi hanno tutte le carte in regola per vincere il tricolore.

Le statistiche della gara

Diamo un’occhiata a qualche dato che può tornare decisamente utile a tutti coloro che amano puntare sulle quote serie A. Ad esempio, l’Atalanta si è portata a casa ben quattro delle ultime sei gare che sono state disputate in Serie A contro gli azzurri, comprese le due che si sono giocate più di recente.

Solamente nel periodo a cavallo tra il 1997 e il 1998 la squadra orobica è riuscita a piazzare ben tre vittorie consecutive nel massimo campionato italiano contro il Napoli. E, statistica ancora più interessante, i bergamaschi si sono imposti sempre con un punteggio, ovvero con il risultato di 1-0.

Nel periodo che va dal 2009 fino al 2010, invece, l’Atalanta non ha segnato per ben tre gare consecutive contro gli azzurri. Nelle ultime 21 gare che hanno visto Atalanta e Napoli scontrarsi in Serie A, in ben 19 occasioni gli orobici hanno segnato. Interessante mettere in evidenza come il segno X non sia proprio usuale quando si gioca al Gewiss Stadium, visto che nelle ultime sei gare Atalanta e Napoli non hanno pareggiato nemmeno in un’occasione.

In questo campionato, è da mettere in evidenza come il Napoli sia stato in grado di ottenere qualcosa come 34 punti in 15 trasferte. Un ruolino di marcia molto importante lontano dallo stadio Diego Armando Maradona, avvicinando un record raggiunto solo nel 2017/18 (in cui dopo 15 trasferte in quell’occasione aveva totalizzato ben 39 punti).

Sia il Napoli, con 21, che l’Atalanta, con 17, in compagnia del Milan, a quota 18, delle tre squadre che, nel corso del 2022 hanno tirato più volte in porta dopo un recupero offensivo. L’unico match che la compagine partenopea ha perso in questa stagione lontano dal suo stadio è quella che risale al 21 novembre scorso sul campo dell’Inter, con il punteggio di 3-2 in favore dei nerazzurri.

La Redazione