Mollichelli, giornalista: “Di Lorenzo e Osimhen mancheranno moltissimo”

Su Radio Marte, è intervenuto Adolfo Mollichelli, giornalista, ecco le sue parole: “Ci sono 24 punti in palio, chi ne fa di più vincerà lo Scudetto. Il Milan ha un piccolo vantaggio, se l’Inter dovesse cadere a Torino sarebbe sfida a due con il Napoli. Bisogna tifare per la Juventus, così ne togliamo un’altra davanti. Punti di riferimento l’Atalanta non ne ha, probabile che i nostri piccoletti possano trovare il passo giusto per perforare la difesa. Indubbiamente sono due squadre che quasi si equivalgono e hanno pregi e difetti ben definiti. Di Lorenzo e Osimhen mancheranno moltissimo, assenze veramente notevoli. Ho seguito la Nazionale per tanti anni, sono profondamente addolorato dall’esclusione dal Mondiale ma i giovani ci sono, le selezioni giovanili stanno facendo benissimo. Il problema è che gli allenatori non li fanno giocare”.