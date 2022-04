Marcolin, ex Napoli: “Contro l’Atalanta, Lobotka, Fabian e Anguissa”

Dario Marcolin, ex calciatore di Napoli e Lazio, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Provo a leggere il Napoli: Lobotka, Fabian e Anguissa, se ce la fa. Anche perché Zielinski ha giocato tanto e può essere un’arma per passare al 4-2-3-1, come a volte fa anche Gasp, che per questo può contare pure su Pasalic e Pessina: sarebbe Piotr l’uomo che andrebbe a giocare in verticale con Mertens. Se uno di loro non ce la fa, più Demme che Elmas: Spalletti lo vede più alto, contro la Lazio lo ha messo dietro la punta. Ma la sua vera preoccupazione sarà Koopmeiners”.