RIVIVI IL LIVE – Kalidou Koulibaly: “La squadra ed io pronti per domenica. Abbiamo un obiettivo preciso”

Fine intervento a Radio Kiss Kiss di Kalidou Koulibaly

14,20 – Kalidou Koulibaly: “Il razzismo? Ci stiamo muovendo per evitare che si ripetano in maniera costante per sconfiggere questa incredibile piaga. Ero contento che contro l’Udinese c’era la comunità senegalese allo stadio, tra l’altro hanno portato bene e mi auguro che possano venire più spesso”.

14,16 – Kalidou Koulibaly: “Un aspetto che il mister ci ha insegnato è guardare spesso il guardalinee per evitare certi errori nella fase difensiva. Lui ci ha insegnato davvero tanto, ma anche il lavoro di Gattuso e anche Spalletti ce lo ha detto. Abbiamo più esperienza per evitare di commettere gli errori del passato. Dispiace aver perso contro il Milan in casa, ma ci siamo riscattati contro Verona e Udinese, per cercare di fare qualcosa di grande”.

14,13 – Kalidou Koulibaly: “Spalletti? Dal suo arrivo mi sono messo a sua disposizione, ma lo faccio sempre, o do tutto, oppure non lo faccio. Il mister sa che può contare su di me e così è viceversa e si è congratulato per la qualificazione ai mondiali e io cercherò di non deluderlo”

14,11 – Kalidou Koulibaly: “L’Italia non sarà ai mondiali? Mi dispiace ovviamente che loro non ci vanno, oltre che ci gioco da tanto tempo. Quando giochi gli spareggi non sempre è facile ottenere il risultato, forse la formula ha penalizzato la nazionale di Mancini, mentre noi abbiamo giocato andata e ritorno”.

14,08 – Kalidou Koulibaly: “Sarebbe importante domenica contro l’Atalanta, evitare di subire gol, perchè da tre gare di fila che prendiamo reti e deve essere il nostro obiettivo. Mertens? E’ un grande uomo e un napoletano con i fiocchi. A Bergamo spero che segna è il nostro Ciro”

14,05 – Kalidou Koulibaly: “A Bergamo dovremo fare una partita giusta, sappiamo che loro sono una squadra forte e spesso ci ha fatto penare. Noi avremo diverse assenze, però non cercheremo scuse, giocheremo per vincere e faremo di tutto per andare avanti”.

14,03 – Kalidou Koulibaly: “Mancano otto partite, sappiamo che saranno 8 finali, saremo concentrati fino alla fine per vincere questo scudetto, abbiamo un sogno regalare qualcosa di importante per questa grande città, spero che anche i tifosi ci siano vicino fino alla fine, abbiamo bisogno di loro”.

14,01 – Kalidou Koulibaly: “Il Napoli? Sono tornato ieri, ho ripreso a lavorare e non vedo l’ora di mettermi a disposizione della squadra. Sono contento dell’inizio del 2022, con i compagni siamo in lotta per lo scudetto e mi concentro per il bene dei giocatori, dopo aver fatto bene con il Senegal”.

Questo pomeriggio a Radio Kiss Kiss, nel corso del salottino, è intervenuto il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, per parlare del momento della squadra, in vista della sfida di Bergamo contro l’Atalanta. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

