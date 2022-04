L’ex Juve Brady: “Bello vedere il Napoli là davanti. Dybala? Lui ha avuto la chance di firmare”

“Dybala ha avuto una chance di firmare, qualche mese fa. Io, mai”. Così Liam Brady ha paragonato la situazione vissuta da lui alla Juventus (segnando anche il gol decisivo per lo Scudetto nonostante fosse certo di andare via a fine stagione) e quella dell’argentino: “Capisco il club, ha un progetto per una nuova squadra e non credo sia stata ingiusta con lui. Ai miei tempi invece… Comunque, se capitasse un rigore Dybala dovrebbe accettare di batterlo, calciarlo e segnarlo. Faccia vedere che è un campione e un professionista”. Infine, un giudizio anche sulla lotta scudetto: “Juventus e Inter sono squadre forti, ma mi sembra che il Milan ora abbia il 50% di possibilità di vincere lo scudetto. Più di tutte. Però mi fa piacere vedere il Napoli là davanti e non date i bianconeri per battuti perché se gli altri non reggono la pressione, loro ci sono“.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com