Italo Cucci, giornalista: “Bisogna riprendere i giovani ed i bambini”

A Punto Nuovo Sport Show, Italo Cucci, giornalista:

“Faccio i miei migliori auguri a Mihajlovic, ma la squadra non è granché. Spero facciano una grande prova contro il Milan, per regalare qualcosa di bello a Sinisa. Napoli a Bergamo? Il problema del Napoli è grosso, perché con l’Atalanta non è mai divertente. Recupero Bologna-Inter? Spero ne venga fuori una gara dove il Bologna non faccia la figura del fantoccio, vista la stagione. Italia? Quella volta con la Corea fu tragica, con l’infortunio di Bulgarelli. Questa è stata quasi comica. Ora dovrebbe accadere qualche imbroglio, ce ne sono stati tanti in passato. Abbiamo visto di tutto. Ovviamente, è una battuta. Ma che ne sai che nelle contropieghe del regolamento non ci sia uno spiraglio. Il Mondiale ogni due anni? Diverrebbe una banalità. Una volta avrei detto di sì, perché avrebbero fatto vendere i giornali. Ma non c’è più quella carica. Bisogna riprendere i giovani ed i bambini che ci sono scappati come generazione. L’inflazione crea dei danni enormi. Hanno rovinato anche la Champions. Il calcio era prezioso. Ora, non riesco più a starci dietro”