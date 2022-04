Francesco Fimmanò, Salernitana: “Crediamo ancora alla salvezza”

A Punto Nuovo Sport Show, Francesco Fimmanò, legale della Salernitana:

“Ci crediamo ancora alla salvezza! Il ricorso per la gara con l’Udinese? I temi posti dal club friulano dovrebbero presupporre un cambiamento di tutti i provvedimenti presi finora. La Salernitana poteva vincere tutte le gare pareggiate finora, soprattutto con Genoa e Sassuolo. Sono tutte gare molto vicine e volendo fare una statistica, Nicola aveva un punto in meno con questo numero di giornate quando si salvò col Crotone. Ora, sono tutte alla portata della Salernitana. Con sei vittorie, la Salernitana si salva. Sono fiducioso perché ci sono tutte gare abbordabili. Ho visto una squadra in crescita, vedo bene Ederson con Coulibaly. Bene anche la coppia d’attacco, sono di standard molto elevati. Una malaugurata retrocessione, sarà solo il modo per rilanciare di più: dal punto di vista delle infrastrutture e sportivo. Se a Bergamo hanno fatto una società da 450 milioni tra le nebbie, figurarsi cosa si può fare a Salerno. Uno stadio sul mare, con una zona in grande sviluppo. Sembra quasi un parco a tema”.