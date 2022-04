Domenica pomeriggio al “Gewiss Stadium” contro l’Atalanta, sarà assente per squalifica, ma i tifosi del Napoli lo hanno premiato. Si tratta di Amir Rrahamani come nel comunicato sul twitter del club azzurro. Il Player of the Month di febbraio scelto da voi sull’app di @SociosItalia è Amir Rrahmani!

