[Formazioni] Atalanta/Napoli, Gasperini punterà su Koopmeiners trequartista. Zanoli al posto di Di Lorenzo

Domenica al “Gewiss Stadium”, fischio d’inizio alle ore 15,00, si giocherà Atalanta-Napoli, sfida sempre dal grande fascino e che si preannuncia interessante. Per il tecnico degli orobici, al posto di Toloi infortunato, giocherà Palomino insieme a Demiral e Djimsiti. In attacco, spazio a Koopmeiners dietro a Malinovskyi e Boga. Sulle fasce Hateboer e Zappacosta. Per Spalletti il dubbio della vigilia è il terzino destro, Zanoli dovrebbe spuntarla su Malcuit, per prendere il posto di Di Lorenzo. A centrocampo recupera Anguissa, mentre solo oggi si conosceranno le condizioni di Fabian che ieri si è allenato in palestra. In attacco spazio a Politano, Mertens e Insigne.

Fonte: CdS