CENTROCAMPO – Aggiornamenti su Anguissa, Fabian e Zielinski

Il Napoli prosegue la preparazione, in vista della sfida di domenica al “Gewiss Stadium” contro l’Atalanta, fischio d’inizio alle ore 15,00. Per Luciano Spalletti sono giorni non semplici, dovrà fare la conta su quali calciatori contare e chi invece dovrà lasciare a casa. A centrocampo ad esempio arrivano notizie contrastanti. Anguissa ieri si è allenato in gruppo, quindi sembra ormai del tutto recuperato per la gara contro gli orobici. Per quanto riguarda Fabian Ruiz, allenamento in palestra, per i principi di influenza avuto mercoledì, resta in dubbio. Infine Piotr Zielinski, il calciatore polacco ha svolto lavoro di scarico, come riporta il CdS, insieme a Koulibaly, Rrahamani ed Elmas, perciò alla fine dovrebbe far parte della lista dei convocati. Ancora due giorni e le idee per il tecnico di Certaldo saranno più chiare.

La Redazione