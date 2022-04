Casale, il Napoli alla finestra aspetta la sessione estiva

A gennaio alcune squadre si sono fatte avanti, ma il Verona ha respinto le richieste. Milan e Napoli, però, come ricorda anche La Gazzetta dello Sport, non hanno mai perso di vista Nicolo Casale, anni 24, difensore della squadra scaligera. Per poter continuare a lavorare con continuità, il calciatore, ha deciso di restare in gialloblù e non ha manifestato alcuna fretta di approdare su altri lidi. Ovvio che, con l’approssimarsi dell’ estate e quindi della sessione di mercato estiva, la situazione potrebbe cambiare e gli azzurri, come tante altre società, sono alla finestra.