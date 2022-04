CALCIO FEMMINILE – R. Pinna (att. Napoli): “Contro la Lazio siamo motivate, sfida decisiva”

Quando il mare è in tempesta lo squalo diventa ancora più pericoloso. Lo squalo è il soprannome di Romina Pinna che ha già deciso con una doppietta lo scontro diretto contro il Verona e adesso spera di ripetersi contro la Lazio, avversaria del Napoli Femminile domani a Cercola (ingresso gratuito, fischio di inizio alle 14.30). Nelle fila azzurre mancheranno Popadinova, Deppy e Corrado.

“Approcceremo la partita in modo diverso da come abbiamo fatto a Genova – promette Pinna – perché siamo più cariche e determinate che mai nel voler portare a casa tre punti in un match determinante. Dovremo avere l’atteggiamento giusto sin dall’inizio anche perché ormai mancano solo quattro partite e quindi i margini di errore sono ridotti al minimo. Non sarà facile perché questo campionato propone sempre sfide equilibrate ma proprio per questo motivo sono fiduciosa perché – con la dovuta determinazione – potremmo anche inanellare un bel filotto di risultati da qui alla fine e centrare l’obiettivo salvezza”.

CLICCA QUI

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile