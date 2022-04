Boga, Atalanta: “Credo che in me abbiano visto il dribbling”

L’attaccante dell’Atalanta, Jeremie Boga, arrivato nel mercato di gennaio, ha parlato in un’intervista all’Eco di Bergamo, come riportato da TuttoNapoli “Posso fare molto di più: sono ancora in fase di adattamento, anche se compagni e allenatore mi stanno aiutando. Ogni giorno mi sento meglio ma c’è ancora molto Boga da vedere. Salto di qualità? È quello che voglio e l’Atalanta è la squadra che mi può permettere questo step”. Sulla scelta di vestire la maglia della Dea infine: “Da quando sono in Italia ho sempre apprezzato l’Atalanta, sia in tv che da avversario. Credo che in me abbiano visto il dribbling: il matrimonio è giusto e sono contento”.