Altamura, giornalista: “Per il Napoli questo è un esame per lo Scudetto”

Su Radio Marte, è intervenuto Marcello Altamura, giornalista, ecco le sue parole: “Atalanta più motivata del Napoli? Penso che le motivazioni ci siano per entrambi. Per l’Atalanta è l’ultima chiamata per il quarto posto, la Champions fa sempre comodo. Non credo che l’Atalanta abbia un deficit motivazionale. Per il Napoli questo è un esame di Laurea per lo Scudetto: se il Napoli vince resta autorevole candidato perché questa è una sorta di Forca Caudina. Superarla con i tre punti farebbe guardare al futuro con serenità e fiducia dei propri mezzi. Insigne e Mertens imprescindibili? Non abbiamo garanzie che siano quelli che conosciamo. Insigne era stato poco brillante già nello scontro diretto contro il Milan, non è brillantissimo e un po’ me l’aspettavo. Onorerà sicuramente la maglia del Napoli fino all’ultimo momento ma inevitabilmente quei pensieri un po’ di brillantezza l’assorbono. Mertens se è in giornata può fare uscire il colpo del campione”.