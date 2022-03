Zerbin: “Non paragonatemi ad Insigne, lui è forte, è la storia”

Alessio Zerbin, attaccante del Frosinone ma di proprietà del Napoli, ha parlato del suo futuro a Cronache di Spogliatoio: “Giuntoli mi ha chiamato per farmi i complimenti dopo il gol segnato al Pisa. So che ci tiene, me l’ha dimostrato anche nei due ritiri con Ancelotti e Gattuso. Un giorno, dopo una partitella persa, mi hanno fatto buttare in una pozzanghera per punizione. Insigne mi ha preso a pallonate. Forte forte lui, ma i paragoni tra noi non hanno senso. So che sono in prestito, che a fine anno discuterò il mio futuro e che gioco nel suo ruolo, ma Insigne è Insigne. Semplicemente la storia del Napoli”.

da TMW