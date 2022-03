Zanoli, dalla C alla chance dal primo minuto a Bergamo

La settimana scorsa, in un’intervista alla radio ufficiale del club azzurro, disse di quanto dovesse a Cristiano Giuntoli e a Luciano Spalletti che avevano creduto e credevano in lui. A Bergamo, Alessandro Zanoli, potrebbe avere la sua chance dal primo minuto. Oggi ci dice qualcosa di più sul terzino del Napoli, Il Corriere del Mezzogiorno:

“L’esterno destro classe ‘2000 potrebbe così giocare per la prima volta da titolare in questa stagione in una sfida fondamentale per i sogni scudetto. Non è poco per un ragazzo che ad ottobre compirà ventidue anni e che un anno fa lottava per la salvezza in serie C con la maglia del Legnago Salus, dov’è maturato, crescendo sia sotto il profilo fisico che mentale. Giuntoli lo segue da tempo, il Carpi è una sua creatura, l’ha acquistato a gennaio del 2018 in prestito con diritto di riscatto costato al Napoli 1,5 milione di euro. Il direttore sportivo azzurro ha intravisto le sue qualità in prospettiva. Nella Primavera del Napoli un anno e mezzo senza rubare l’occhio, pagando le difficoltà della squadra che poi è retrocessa dopo il lockdown. La svolta arriva in serie C con 37 presenze da terzino destro, un gol, tre assist e la continuità fino al play-out vinto contro il Ravenna. Spalletti ha concordato con Giuntoli durante i ritiri estivi di tenere in rosa Zanoli, sapendo che poteva essere utile nel corso della stagione come alternativa sulla corsia.”