WOMEN CHAMPIONS – Montemurro e Peyraud Maignin: “Pronti per la sfida contro il Lyon”

Questa sera per il return-match contro il Lyon in Francia, la Juventus Women cercherà di completare l’opera per staccare il pass alle semifinali di Women Champions. Ieri in conferenza stampa le parole del coach e del portiere dei bianconeri Montemurro e Peyraud-Maignin.

Joe Montemurro (coach Juventus Women): «Siamo qui a Lione per giocarcela. É stato bello vedere le ragazze in questa settimana, c’è lo spirito giusto, anche se ovviamente c’è anche un po’ di stanchezza. Loro sono la squadra numero uno al mondo, formata da grandi campionesse e con una grande storia in questa competizione. Il Lione ha avuto otto giorni di riposo dalla gara d’andata e dobbiamo essere realisti: è favorito. Le ragazze dovranno essere brave a capire le varie situazioni di gioco, loro avranno più possesso palla e vorranno – nel primo quarto d’ora – mettere in controllo la situazione. Durante tutto il corso del torneo la mia squadra è cresciuta, in Champions League siamo davvero partiti da zero».

Peyarud-Maignin (port. Juventus Women): «Sono felice di tornare qui a Lione, la città dove sono nata, con la Juventus. Stasera allo stadio ci saranno anche i miei amici e parenti. Nello spogliatoio il clima è sereno, abbiamo voglia di dimostrare di cosa è capace la nostra squadra. Veniamo qui con grande determinazione, spirito e cuore: vogliamo essere all’altezza di questa grande partita. Non c’è una squadra favorita, non voglio dare percentuali. Saranno 90 minuti molto interessanti».

Fonte: juventus.com