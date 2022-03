Ultime Napoli – Due opzioni sulla fascia destra per Spalletti in vista di Bergamo

Domenica al “Gewiss Stadium” di Bergamo il Napoli affronterà l’Atalanta per la trentunesima giornata di campionato e ci sono ancora alcuni dubbi da sciogliere per mister Spalletti. Per il tecnico di Certaldo soprattutto per quanto riguarda il sostituto di Di Lorenzo che è infortunato. La prima opzione è il classe 2000 Zanoli, ex Carpi, sul quale il mister degli azzurri crede fortemente. Il calciatore, come riporta il CdS, ha la fisicità e il senso tattico per poter tenere nel duello contro Boga. La seconda riguarda Tuanzebe, in questo caso ci sarebbe un cambio di modulo, ovvero la difesa a 3, dove la fisicità e l’esperienza internazionale farebbe la differenza. Malcuit invece non sarebbe un’opzione, visto che all’andata il giocatore francese fu schierato in un centrocampo a 5. Insomma ancora altre sedute di allenamento e si saprà la verità.

La Redazione