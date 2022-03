Tuttosport – Due tifose hanno esposto uno striscione con una “strana richiesta” a Ronaldo

Durante la partita del Portogallo contro la Macedonia del Nord, con la vittoria per 2-0 dei lusitani e la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar, è apparso uno strano messaggio per Cristiano Ronaldo. Come riportato da Tuttosport, due tifose presenti sugli spalti del stadio do Dragao di Porto hanno infatti dedicato uno striscione al capitano del Portogallo con scritto: “Donaci il tuo sperma”, con poi disegnate la bandiera portoghese, quella brasiliana e uno spermatozoo. Lo striscione è diventato subito virale in rete. Intanto l’ex attaccante della Juventus aspetta che la sua compagna Georgina dia alla luce i loro gemelli.