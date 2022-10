TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Le assenze? C’è un giocatore difficile da sostituire in casa Napoli”

Nel corso di Tele Club Italia, durante la trasmissione “All Club Italia News”, condotto da Gennaro De Lena, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Domenica al “Gewiss Stadium” il Napoli dovrà fare a meno di Osimhen e Rrahamani per squalifica e Di Lorenzo infortunato, ma l’assenza più difficile da colmare è il terzino ex Empoli. I motivi? Senso tattico ed è nel suo ruolo in Italia il più forte. In difesa giocherà Juan Jesus, mentre in attacco spazio a Mertens. Contro l’Atalanta sarà una sfida che dirà molto sul prosieguo della stagione, così come Juventus-Inter e da martedì si tireranno le somme. Il deferimento? Io credo che molto probabilmente ci sarà una multa, visto anche quello che è successo la passata stagione. Sul mancato ingresso ai mondiali dell’Italia, credo che dopo aver vinto l’Europeo ci voleva più coraggio a cambiare la squadra e puntare sui giovani, per evitare addirittura gli spareggi, ma così non è stato. In senso generale penso che ci vuole un serio investimento sui vivai, ma non con le parole ma con i fatti. Quest’anno ad esempio la Roma fa giocare sulla fascia Zalewski, mentre l’Atalanta lancia Scalvini e Cissè con ottimi risultati. Bisogna crederci e anche tanto sul settore giovanile per arrivare ai livelli delle squadre europee. La gara di domenica? A sensazione il Napoli ha i mezzi per giocarsela alla pari contro gli orobici e come pronostico dico 1x anche per una questione scaramantica”.

La Redazione