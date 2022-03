SKY – A destra spazio a Zanoli, ma Spalletti valuta anche un’altra ipotesi

Crocevia fondamentale della stagione e squalificati, infortunati e rientranti depressi dalle nazionali. Almeno Spalletti spera di ricevere qualche buona notizia dall’infermeria delle ultime ore. Vuole insomma ricevere l’ok per Zielinski e Fabian, il primo con un fastidio muscolare, post Polonia, il secondo influenzato. Intanto, Petagna, come Meret e Ounas, ha svolto terapie e lavoro in palestra. Allenamento in gruppo per Politano che dovrebbe partire titolare nel tridente composto da Insigne e da Mertens. In difesa, oltre a Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui e a destra spazio a Zanoli. Ma non è detto. Come riporta Sky Sport, Spalletti potrebbe pure optare per una difesa a tre e in quel caso dovrebbe essere chiamato in causa Axel Tuanzebe.