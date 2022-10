Questa notte il Messico cercava di staccare il pass per i prossimi mondiali in Qatar che si disputeranno nel mese di Novembre. I nordamericani vincono per 2-0 contro El Salvador, reti nel primo tempo di Antuna e Jimenez dal dischetto. Da segnare che il calcatore del Napoli Hirving Lozano è entrato a 25 minuti dalla fine della gara. Per la squadra del c.t. Tata Martino la qualificazione ai prossimi mondiali è cosa fatta e raggiungono il Canada e gli Usa.

La Redazione