Poker di pretendenti: il momento delle prime quattro

Quello che ci apprestiamo a vivere, è un turno decisamente importante per il campionato italiano. Il poker di squadre di testa potrebbe delinearsi meglio. Il Milan è quello che sulla carta ha la partita più facile (in casa contro il Bologna), mentre il Napoli dovrà superare infortuni, squalifiche e Atalanta nel campo trappola di Bergamo. Niente di diverso per Inter e Juventus che si sfidano domenica sera allo Stadium. Ma al di là delle singole partite, c’è il momento della ripresa dopo le nazionali. Spalletti, ad esempio, riavrà a disposizione tutti i giocatori convocabili per Bergamo, solo nella serata di domani. Inzaghi non ha perso Lautaro – rimasto a Milano per il Covid, ma già guarito – e preparerà la sfida contro la Juventus con grande attenzione. Tra i bianconeri tiene ancora banco il caso Dybala e la sua questione contrattuale. E Pioli? Si aspetta la prova di orgoglio da parte di Ibra che in settimana è stato eliminato con la Svezia dal prossimo Mondiale e che a Milano potrebbe coronare il sogno dell’ennesimo scudetto nonostante i 40 anni suonati.

Il Mattino