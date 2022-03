Per Fabian Ruiz, il Real Madrid propone due contropartite al Napoli

In attesa che Carlo Ancelotti guarisca dal Covid, nei giorni scorsi è risultato positivo, l’ex tecnico del Napoli, ora al Real Madrid, ha sempre come obiettivo per il centrocampo Fabian Ruiz. L’ex Betis Siviglia, fu proprio portato in azzurro dal mister di Reggiolo insieme al figlio Davide, per 30 milioni, pagando la clausola rescissoria. I “blancos” sono i favoriti per l’acquisto del calciatore iberico che ha ancora un anno di contratto con la società azzurra. Secondo Diario Olè Florentino Perez potrebbe inserire ben due calciatori da inserire nella trattativa. Si tratta di Ceballos e di Jovic. Questa proposta difficilmente verrà accettata da De Laurentiis, ma sa bene che perdere un altro giocatore a parametro zero sarebbe un enorme rischio, perciò in caso di offerta di 50/60 milioni allora verrebbe ceduto.

La Redazione