Occasione di mercato dall’Ucraina, c’è un talentuoso 2000 brasiliano

Una stagione da protagonista interrotta dalla guerra. Sulla maglia c’è scritto Tete, ma il suo nome è Mateus Cardoso Lemos Martins, talento classe 2000 dello Shakhtar Donetsk che da oltre un mese ormai spera di capire quale sarà il suo destino. Il brasiliano può lasciare l’Ucraina già in estate e su di lui sembrano esserci tanti club europei che hanno già fiutato l’affare. Quella di Tete, infatti, era stata una annata da protagonista assoluta fino all’invasione russa e allo stop dei campionati. 17 presenze e 9 gol con la guida di De Zerbi in campionato, ottime prove anche in Champions League, dove era riuscito a essere presente in tutte le gare degli ucraini. Secondo il portale inglese 90min, Napoli, Milan e Atalanta si sono già informate su di lui – per gli azzurri potrebbe essere pedina ideale nella nuova trequarti che perderà Insigne da luglio – ma ci sono anche l’Ajax e il Porto oltre ai club inglesi. Southampton e Leicester, infatti, sono i club più interessati in Premier League. A fare la differenza sarà soprattutto la sua situazione contrattuale: Tete ha con lo Shakhtar un accordo fino al 2023, ma in estate potrebbe anche svincolarsi a zero. Molto dipenderà dalle decisioni che Uefa e Fifa adotteranno in questa situazione bellica a fine stagione. Il suo valore si aggira sui 20 milioni di euro.

Fonte: Mattino.it