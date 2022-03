Mertens e l’usato sicuro Juan Jesus: il dubbio resta a destra

Scrivi Bergamo, leggi crocevia fondamentale della stagione. E Spalletti lo sa. All’appello mancheranno due squalificati (Osimhen e Rrahmani) e un infortunato (Di Lorenzo), senza contare i problemi fisici che stanno caratterizzando la settimana di Insigne, Politano e Anguissa. Ma Spalletti non è il tipo che si fascia la testa, anzi. Lavora. In attacco la maglia da titolare passerà sulle spalle di Mertens. Il belga dovrà caricarsi il peso del tridente sulle spalle e fare quello che negli ultimi anni gli è sempre riuscito bene: segnare. Per quanto riguarda l’assenza di Rrahmani, in difesa, si affiderà all’usato garantito: Juan Jesus. Il brasiliano ha già dimostrato di meritare una maglia da titolare e quando Koulibaly è stato infortunato non ha fatto sentire la sua mancanza. Probabilmente, l’unico vero dilemma è a destra, dove l’assenza di Di Lorenzo apre una vera e propria voragine. Zanoli o Malcuit, questo il grande dubbio che Spalletti si porterà avanti per tutta la settimana.

Il Mattino