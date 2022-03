Mediana azzurra: solo una coppia è abile ed arruolata

Se si vuole rimanere attaccati al treno di testa, non si può più sbagliare. Ad otto giornate dalla fine, non è più concesso. Gli uomini sono ancora una volta contati. In questo momento, per esempio, in mediana, solo Demme e Lobotka sono i centrocampisti abili e arruolabili per la gara con l’Atalanta. Per tutti gli altri, c’è una coltre di incertezza. Zielinski è atteso dallo staff medico che vuole verificarne le condizioni, per poi fare una diagnosi, perchè il “non è niente di grave” di un calciatore deve essere preso con le pinze. In ogni caso, anche il trequartista si inserisce tra quelli che sono in dubbio per Bergamo. Nell’elenco finisce anche Fabian, ieri con la febbre alta: è stato messo a riposo e poiché di giorni ne mancano ancora un bel po’, Spalletti non dispera di recuperarlo. Senza dimenticare Anguissa che si è allenato ancora per conto suo ma solo per precauzione ma dei tre è quello praticamente sicuro di essere convocabile per la trasferta di Bergamo.

Il Mattino