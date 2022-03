Longhi, gior.: “Il Napoli si presenterà a Bergamo senza Osimhen ma anche senza tanti altri”

Bruno Longhi, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live. “Gli incroci di campionato sono decisivi per le squadre di alto livello. Il Napoli si presenterà a Bergamo senza Osimhen ma anche senza tanti altri. L’Inter deve cercare di uscire dalle sabbie mobili in cui è entrata, la Juventus se non sbaglia è reduce da una lunga striscia di imbattibilità al di là della Champions. Nazionale? Le dimissioni di Mancini sarebbero state respinte, penso che nessuno sia riuscito a fare quello che ha fatto lui nel bene. Dobbiamo archiviare questa situazione imbarazzante e valutare il lavoro dell’allenatore non solo sul risultato. Grazie a Mancini l’Italia somigliava al Barcellona, si fa bene ad andare avanti a questa direzione. Uno come Mancini non bisogna lasciarselo scappare”.