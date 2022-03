Gianluca Rocchi nella Hall of Fame del Calcio Italiano

L’ex arbitro internazionale ed attuale Responsabile della CAN Gianluca Rocchi entra a far parte della Hall of Fame del Calcio Italiano. Il riconoscimento è stato istituito nel 2011 per celebrare i giocatori/arbitri/allenatori/dirigenti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del calcio.

“Questo è un riconoscimento che mi riempie di orgoglio” ha detto Rocchi appresa la notizia, “non avrei mai immaginato di poter entrare nella ‘Hall of Fame’. I nomi dei premiati che mi hanno preceduto rendono l’idea dell’importanza di questo riconoscimento, ognuno di questi grandi arbitri ha fatto a suo modo la storia. Ognuno con la sua personalità, ognuno con il suo stile. Perché non esiste un arbitro uguale ad un altro”.

Il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Alfredo Trentalange, il Vice Duccio Baglioni e tutto il Comitato Nazionale dell’AIA si complimentano con Gianluca Rocchi per questo prestigioso risultato.

aia.figc.it