Garics, ex Napoli: “De Laurentiis è un ottimo imprenditore che sa stare lì davanti in classifica da anni”

Giorgy Garics, ex calciatore di Napoli e Atalanta, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

Sulla sfida tra Atalanta e Napoli

“Ho avuto sia il piacere che l’onore di giocare e conoscere la mentalità di Atalanta e Napoli. I bergamaschi ha puntato da anni sul settore giovanile che negli ultimi anni ha tirato fuori dei ragazzi spettacolari anche dal proprio vivaio, sia italiani che stranieri. Li riesce poi a vendere per permettere alla società di funzionare bene e raggiungere traguardi importanti come gli ultimi anni. Per il Napoli è il contrario, non vengono dal proprio vivaio, ma prende ragazzi interessanti a buon prezzo e poi li fa crescere in un campionato competitivo nel quale lotta per i primi posti in Serie A. Poi li vende ed il suo bilancio è sempre positivo, forse nell’ultimo anno è stato negativo ma c’è stato anche il Covid. Sono società che stanno in piedi da sole, generando profitto, De Laurentiis è un ottimo imprenditore che sa stare lì davanti in classifica da anni”.