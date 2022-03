E. Chiacchio, avvocato di diritto sportivo: “Ci può stare il deferimento, ma nessuna penalizzazione”

Chiacchio Eduardo, noto avvocato esperto di diritto sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sul deferimento di De Laurentiis e Canonico. Ecco un’estratto di quanto ha detto: “Ci può stare il deferimento ma questo non deve comportare grandi patemi per i sostenitori del Napoli. Ricordiamo Torino-Lazio dello scorso anno, la Lazio ha mandato in campo Immobile che viene considerato positivo al Covid. Lotito viene inibito così come i medici del club biancoceleste ma la classifica non ha subito alterazioni. Volevo anche precisare che il Torino non fece ricorso perché convinto di non poter avere ragione. La prospettiva dello zero tre a tavolino non esiste”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli