Dilemmi chiamati Zielinski e Fabian ed uomini contati per Spalletti

Ormai ci sarà abituato, ma di sicuro non ne potrà più. Andare alla conta, prima di un match così importante, un po’ di rabbia deve farla venire. Per forza. Spalletti da martedì ha ripreso regolarmente a dirigere gli allenamenti e si ritrova nuovamente con gli uomini pressochè contati. Il punto interrogativo legato alle condizioni di Zielinski e Fabian sposta alcune delle sue decisioni, soprattutto in merito alla mediana da schierare a Bergamo. La tentazione è ancora una volta quella di restare con il centrocampo a tre, affidandosi a un 4-3-3 con Mertens ovviamente punta centrale e ai due lati Insigne e Politano. Ma dovesse farcela Zielinski, ecco che rispunta l’opzione 4-2-3-1. E occhio anche a Elmas che da tempo spinge per un posto da titolare e che rientra dopo la delusione in Portogallo della sua Macedonia.

