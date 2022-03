Carmando, ex massaggiatore Napoli: “Voglio ricordare Diego in silenzio”

Salvatore Carmando, ex massaggiatore del Napoli e di Diego Armando Maradona, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Scusatemi se non ho risposto nessuno quando è andato via Diego, non ho voluto parlare. Spero non ce l’abbiano con me, perché voglio ricordare il mito nel silenzio. Non ce la facevo e non ce la faccio a parlare di lui, perché non merita di essere lì a quell’età. Diego mi ha chiamato il 29 dandomi gli auguri, il 30 era il suo compleanno. Dopo la sua dipartita io sono caduto nello sconforto, non ce la faccio ancora. Lui è un uomo che ha fatto molto del bene, non ho mai pensato ai soldi, nonostante avesse voluto darmi sempre tanto. Diego Armando Maradona è stato grande e non merita di essere lì, da sotto terra lui difende la nostra città e dice: “Forza Napoli“.