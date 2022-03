CALCIO FEMMINILE – Panchina d’Argento per Manuela Tesse

Il Pomigliano femminile, dopo la sconfitta di Verona per 2-0, è in cerca di riscatto e sabato affronterà in casa il Sassuolo di mister Piovani. Nel frattempo il coach della squadra campana Manuela Tesse è stata premiata con la Panchina d’Argento per aver conquistato la promozione in massima serie. Ecco il comunicato ufficiale della Federazione. “30a edizione della Panchina d’oro e d’argento. Per la Serie B femminile 2020-21 è stata premiata Manuela Tesse che alla guida del Pomigliano Femminile ha compiuto il salto di categoria, centrando la promozione in Serie A”.

La Redazione