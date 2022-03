Cabrini: “Koulibaly ormai è un punto fisso della difesa partenopea”

Antonio Cabrini, ex calciatore, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

La crescita del calcio femminile e la disfatta dell’Italia maschile

“Sta crescendo e lo vediamo tutti, a breve sembra che possa entrare nel mondo professionistico e quindi cambierebbero tantissime cose in tutti i sensi. Il calcio giocato femminile è cresciuto, la Juventus sta facendo bene oltre in campionato anche in Champions League, sicuramente il futuro sarà molto positivo. Per quello maschile, indubbiamente, è stata una botta non bella. Essere esclusi per la seconda volta consecutiva ai Mondiali per una nazionale come l’Italia sicuramente non fa bene al movimento. Bisogna metterci una pietra sopra, analizzare gli errori che sono stati fatti, senza dimenticare che lo scorso anno ha vinto un Europeo”.