Bonolis, presentatore tv: “Osimhen è un signore attaccante”

Paolo Bonolis, presentatore tv, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “L’Italia deve ripartire, l’eliminazione con la Macedonia del nord non è giustificabile. Bisognerebbe mettere l’obbligo di far schierare alle squadre italiane un tot di giovani italiani. Questa obbligatorietà ti porterebbe ad uno sviluppo del settore giovanile. Di giovani forti al momento ce ne sono pochi, non sfruttiamo le potenzialità dei nostri talenti: diamogli l’opportunità di sbagliare. Chi vince lo Scudetto? La squadra che saprà condurre meglio gli attaccanti al gol. Osimhen è un signore attaccante, ma dovrebbe simulare di meno. Lautaro spero inizi di nuovo a segnare. Giroud ha avuto molta fortuna in alcuni dei gol che ha fatto. Vlahovic è una forza della natura, ma la Juve sente molto la mancanza di Chiesa”.