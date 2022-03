Avversario Napoli – Gasperini ha sciolto la riserva per l’attacco

L’Atalanta vorrebbe ripartire con un successo, domenica al “Gewiss Stadium” arriverà il Napoli per la trentunesima giornata di campionato. Il tecnico degli orobici Gianpiero Gasperini da ieri potrà di nuovo contare sui nazionali Demiral, Freuler, Pessina e Scalvini. Solo domani rientrerà Muriel, finito in Tribuna, per scelta tecnica in Venezuela-Colombia, quindi probabilmente partirà dalla panchina contro gli azzurri. In compenso c’è il recupero di Boga, che da un paio di giorni è tornato ad allenarsi con il gruppo, attacco composto da Malinovsky. Assenti Toloi e Zapata che proseguono i loro recuperi secondo la tabella di marcia. Infine a centrocampo spazio a Koopmeiners, Freuler e De Roon.

La Redazione