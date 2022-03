Antonio Conte vince il premio Panchina d’Oro 2020-21

È Antonio Conte il vincitore della Panchina d’oro per la stagione 2020/2021. L’attuale tecnico del Tottenham è stato premiato per la stagione trionfale all’Inter, tornata alla vittoria dello scudetto che mancava dal campionato 2009/10. Come riportato da Tuttomercatoweb si tratta del sesto riconoscimento nella sua carriera (quattro Panchine d’oro, a cui si devono aggiungere una Panchina d’argento e una ‘speciale’, consegnata nel 2018 per la vittoria della Premier League con il Chelsea). Conte, con 20 voti, ha battuto di una lunghezza Stefano Pioli. Terzo classificato Gian Piero Gasperini con 8 preferenze.